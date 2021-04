I cinema della California apriranno a pieno regime il 15 giugno (Di mercoledì 7 aprile 2021) La California inizia ad allentare le restrizioni consentendo alle sale cinematografiche di funzionare a pieno regime a partire dal 15 giugno, in tempo per la stagione cinematografica estiva. A partire dal 15 giugno, i cinema della California torneranno a operare a pieno regime. Le sale cinematografiche americane cominciano a tornare alla normalità man mano che vengono allentate le restrizioni vigenti e saranno in grado di operare a pieno regime a giungo, in tempo per la stagione cinematografica estiva. Questa è la notizia che speravano major come Disney, che ha deciso di far slittare l'uscita di Black Widow all'estate ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lainizia ad allentare le restrizioni consentendo alle saletografiche di funzionare aa partire dal 15, in tempo per la stagionetografica estiva. A partire dal 15, itorneranno a operare a. Le saletografiche americane cominciano a tornare alla normalità man mano che vengono allentate le restrizioni vigenti e saranno in grado di operare aa giungo, in tempo per la stagionetografica estiva. Questa è la notizia che speravano major come Disney, che ha deciso di far slittare l'uscita di Black Widow all'estate ...

