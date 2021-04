"Grazie per il lavoro che fai": il messaggio della bambina commuove il netturbino (Di mercoledì 7 aprile 2021) Legnano (Milano), 7 aprile 2021 "Caro amico ti scrivo" era l'attacco di una famosa canzone di Lucio Dalla, mentre la bimba legnanese che ha lasciato un biglietto su uno dei bidoni dell'immondizia nei ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Legnano (Milano), 7 aprile 2021 "Caro amico ti scrivo" era l'attacco di una famosa canzone di Lucio Dalla, mentre la bimba legnanese che ha lasciato un biglietto su uno dei bidoni dell'immondizia nei ...

Advertising

IRAMAPLUME : Messaggio ricevuto! Cercherò di usare di più Twitter. Grazie per stasera a @rtl1025 mi sono divertito. Siete caldi… - sbonaccini : Grazie davvero a tutti per vicinanza e solidarietà, arrivata da ogni dove. Raddoppierò gli sforzi cercando di fare… - LauraPausini : 12 anni fa oggi, il terremoto in #abruzzo. Un dolore impossibile da dimenticare. #amicheperlabruzzo Grazie a tutt… - SaraRRSnow : @vane___96 @Pablita_2912 Grazie mille Vane???, non sapevo come fare per registrare lo schermo del telefono. - valentinivaler : Qui, al minuto 4.20, trovate una mia breve intervista (grazie a Paola D'Angelo, per la sua rara cortesia, la sua se… -