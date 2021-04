Governare il futuro. L’intelligenza artificiale per imitare i grandi musicisti del passato (Di mercoledì 7 aprile 2021) (di G. Scorza) Over the bridge è un’organizzazione canadese impegnata nelle questioni legate alla salute mentale dei musicisti che sembrerebbe essere più a rischio di quella di tante altre categorie. Per richiamare l’attenzione del grande pubblico, dei media e della politica sul problema ha avuto un’idea originale: dare in pasto a un algoritmo di intelligenza artificiale – Magenta di Google – la musica di artisti che non ci sono più, morti in circostanze drammatiche nelle quali la loro salute mentale potrebbe aver avuto un ruolo rilevante e chiedere alL’intelligenza artificiale di scrivere canzoni che, se non fossero morti, avrebbero potuto scrivere. Kurt Cobain dei Nirvana, Jim Morrison, Jimi Hendrix e tanti altri la musica che potete ascoltare lanciando una ricerca su Youtube con i loro nomi e quello ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) (di G. Scorza) Over the bridge è un’organizzazione canadese impegnata nelle questioni legate alla salute mentale deiche sembrerebbe essere più a rischio di quella di tante altre categorie. Per richiamare l’attenzione del grande pubblico, dei media e della politica sul problema ha avuto un’idea originale: dare in pasto a un algoritmo di intelligenza– Magenta di Google – la musica di artisti che non ci sono più, morti in circostanze drammatiche nelle quali la loro salute mentale potrebbe aver avuto un ruolo rilevante e chiedere aldi scrivere canzoni che, se non fossero morti, avrebbero potuto scrivere. Kurt Cobain dei Nirvana, Jim Morrison, Jimi Hendrix e tanti altri la musica che potete ascoltare lanciando una ricerca su Youtube con i loro nomi e quello ...

Advertising

AvatarNemo : RT @HuffPostItalia: Governare il futuro. L’intelligenza artificiale per imitare i grandi musicisti del passato - HuffPostItalia : Governare il futuro. L’intelligenza artificiale per imitare i grandi musicisti del passato - guidoscorza : #governareilfuturo | Scuola o genitori, chi educa i ragazzi sui social? Ora la parola è alla Corte Suprema US |… - allegra134 : Ecco perché il premier dovrà governare fino alla fine della legislatura, e anche dopo https ...chi ha a cuore il fu… - Felice8711 : @Ted0foro @CarloCalenda Tanto tra poco ci apprestiamo a far Governare gentaglia tipo #Salvini o #Meloni...il passat… -

Ultime Notizie dalla rete : Governare futuro Crepe nella maggioranza, Terrana: "Manca una progettualità comune" ... ma bisogna confrontarsi e vedere cosa si vuole fare in futuro". A proposito di centrodestra, si ... Sono i partiti che devono governare la politica. I partiti di oggi sembrano fiumi: con l'acqua che ...

Libia, così Dabaida pensa al futuro (come Draghi) ... Dabaiba trova nel presidente del Consiglio, Mario Draghi , una intesa di massima proprio sul "gusto del futuro". L'incontro di oggi con l'italiano ? chiamato dal Quirinale per governare una fase in ...

Governare il futuro. Scuola o genitori, chi educa i ragazzi sui social? L'HuffPost Governare il futuro. L’intelligenza artificiale per imitare i grandi musicisti del passato Puntata n°20 del podcast curato da Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy. Oggi si parla di tecnologia e musica ...

Credi nel futuro? Pianta una quercia Si ricomincia dunque dall'agricoltura, sembra di capire da queste notizie che hanno il sapore di uno sguardo al futuro. Il cambio di marcia che si attende dal governo vada dunque in questa direzione.

... ma bisogna confrontarsi e vedere cosa si vuole fare in". A proposito di centrodestra, si ... Sono i partiti che devonola politica. I partiti di oggi sembrano fiumi: con l'acqua che ...... Dabaiba trova nel presidente del Consiglio, Mario Draghi , una intesa di massima proprio sul "gusto del". L'incontro di oggi con l'italiano ? chiamato dal Quirinale peruna fase in ...Puntata n°20 del podcast curato da Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy. Oggi si parla di tecnologia e musica ...Si ricomincia dunque dall'agricoltura, sembra di capire da queste notizie che hanno il sapore di uno sguardo al futuro. Il cambio di marcia che si attende dal governo vada dunque in questa direzione.