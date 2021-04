Europei di calcio, via libera al pubblico negli stadi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci sarà anche in Italia il pubblico negli stadi dei Campionati Europei di calcio che prenderanno il via l'11 giugno proprio all'Olimpico di Roma. La partita inaugurale vedrà gli azzurri impegnati contro la Turchia con una cornice di pubblico, come del resto avviene ormai regolarmente negli eventi sportivi degli Stati Uniti fin dal Super Bowl dello scorso febbraio. Il pubblico alle partite è imprescindibile, è la conclusione anche della Uefa che ha posto come conditio sine qua non per ospitare una gara degli Europei che ci sia il pubblico allo stadio. Il programma di Euro 2021 è “spalmato” in 12 diverse città. Le rispettive federazioni devono quindi comunicare se, in base alle regole delle autorità dei ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci sarà anche in Italia ildei Campionatidiche prenderanno il via l'11 giugno proprio all'Olimpico di Roma. La partita inaugurale vedrà gli azzurri impegnati contro la Turchia con una cornice di, come del resto avviene ormai regolarmenteeventi sportivi degli Stati Uniti fin dal Super Bowl dello scorso febbraio. Ilalle partite è imprescindibile, è la conclusione anche della Uefa che ha posto come conditio sine qua non per ospitare una gara degliche ci sia ilalloo. Il programma di Euro 2021 è “spalmato” in 12 diverse città. Le rispettive federazioni devono quindi comunicare se, in base alle regole delle autorità dei ...

