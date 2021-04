Deposito nucleare | 67 siti ma nessuna certezza L’Ad di Sogin pronto a confrontarsi con i territori riferisce alla Camera e punta sul Lazio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le 67 aree individuate dper realizzare ilunico nazionale delle scorie sono solo una base per avviare un dialogo con i. Molte cose potrebbero ancora cambiare e tali, considerati idonei per la realizzazione delappunto, potrebbero diminuire o aumentare. Lo ha specificato ieri l’amministratore delegato della società che gestisce gli ex impianti nucleari in Italia, Emanuele Fontani (nella foto), in audizione nelle Commissioni riunite ambiente e attività produttive delladiha specificato che c’è un elemento di fondamentale differenza tra quello che è unprovvisorio e quello che è undefinitivo, in ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Deposito nucleare, 67 siti ma nessuna certezza. L’Ad di Sogin pronto a confrontarsi con i territori riferisce alla Came… - fabiospes1 : RT @LaNotiziaTweet: Deposito nucleare, 67 siti ma nessuna certezza. L’Ad di Sogin pronto a confrontarsi con i territori riferisce alla Came… - LaNotiziaTweet : Deposito nucleare, 67 siti ma nessuna certezza. L’Ad di Sogin pronto a confrontarsi con i territori riferisce alla… - GerardiniFranco : RT @CircolarMenteNS: ?? Le gestione dei #rifiuti radioattivi in Italia è un mezzo disastro. Manca un deposito nazionale adeguato, i control… - CircolarMenteNS : ?? Le gestione dei #rifiuti radioattivi in Italia è un mezzo disastro. Manca un deposito nazionale adeguato, i cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Deposito nucleare

LA NOTIZIA

I criteri per l'individuazione dei siti potenzialmente idonei ad ospitare ilnazionale per ... c'è stata quella dell'Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezzae la radioprotezione) ...Anche se gli scienziati escludono una sorta di 'inverno' e 'olocausto' e gli ... che consiste in una particolare piattaforma orbitante lunare che sarà utilizzata sia come...Molte cose potrebbero ancora cambiare e tali siti, considerati idonei per la realizzazione del deposito appunto, potrebbero diminuire o aumentare. Lo ha specificato ieri l’amministratore delegato ...Lo ha spiegato l’amministratore delegato di Sogin Emanuele Fontani in relazione ai criteri di potenziale idoneità dei territori per la costruzione del deposito nazionale per i rifiuti nucleari.