Advertising

capuanogio : Breve storia triste: #Demiral salta le ultime partite con la #Juventus a causa di un infortunio, viene comunque con… - juventusfc : Gli highlights di #ToroJuve su @JuventusTV: - aishyte : @ilciccio67 @MauroAsara Ti ricordi la querelle sono Donadoni? Preso 1000 volte dalla Juventus, finché andò al Milan… - EstebBeltramino : Dalla Juventus al Club America: per quali squadre tifano i piloti di F1? #F1 #motori #formula1 - _Sebs_22 : RT @BombeDiVlad: ?? INDISCREZIONE #LBDV ???? #Juventus, potrebbe clamorosamente tornare Maurizio #Sarri ?? Tanto passa dalla sfida contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Juventus

La Gazzetta dello Sport

...sono le squadre preferite degli altri piloti di F1? Continua Tifosi veri Alonso - Real Madrid Hamilton - Arsenal Leclerc - Monaco Verstappen - Psv Eindhoven Ricciardo -Giovinazzi -...De Sciglio si è trasferito in Francia la scorsa estate, dopo un periodo difficile con la maglia della. Nel corso di una recente intervista il difensore aveva espresso la sua volontà di ...Commenta per primo “Mi piace quello che faccio. L’Italia è nel mio cuore, ho fatto cinque anni alla Juventus ed è ancora importante per me”. Con queste parole Zinedine Zidane fa sognare i tifosi bianc ...L'Inter continua ad essere protagonista in vista della prossima stagione per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte ...