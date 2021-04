Da Parola a Lippi | quando la Juve richiama gli ex Ma occhio ai bis

Advertising

Signora, ci risiamo: un altro ex si riavvicina alla panchina. La Juve, che oggi vuole capire che futuro sarà con Andrea Pirlo, si guarda intorno: Andrea Agnelli rivede Massimiliano Allegri, guarda il ...I guai a centrocampo La Juve nella sua storia non ha mai amato i cambi in corsa, ma da, passando per Trapattoni, ha una certa passione per i ritorni di fiamma: a bocce ferme , il ...Signora, ci risiamo: un altro ex si riavvicina alla panchina. La Juve, che oggi vuole capire che futuro sarà con Andrea Pirlo, si guarda intorno: Andrea Agnelli rivede Massimiliano Allegri, guarda il ...Il recupero di mercoledì con il Napoli sarà decisivo per il destino del tecnico: la Juve non può permettersi di mancare la Champions ...