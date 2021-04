Covid: Speranza a Regioni, 'già stasera ordinanza con nuove indicazioni AstraZeneca' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Un provvedimento con le nuove indicazioni per il vaccino AstraZeneca. Durante l'incontro con le Regioni, lo avrebbe annunciato ai governatori il ministro della Salute Roberto Speranza. Che avrebbe spiegato che il provvedimento -sotto forma di ordinanza o circolare- verrà scritto già nelle prossime ore. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Un provvedimento con leper il vaccino. Durante l'incontro con le, lo avrebbe annunciato ai governatori il ministro della Salute Roberto. Che avrebbe spiegato che il provvedimento -sotto forma dio circolare- verrà scritto già nelle prossime ore.

