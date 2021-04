Covid - 19: 1.358 nuovi contagi e 66 decessi, di cui 34 nelle ultime 48 ore (Di mercoledì 7 aprile 2021) Covid - 19, altri 112 contagi nel salernitano: i dati ministeriali 6 aprile 2021 Covid:19: due decessi e nuovi contagi in cinque comuni 6 aprile 2021 Sono 1.358 i nuovi positivi in Campania: lo ha ... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 7 aprile 2021)- 19, altri 112nel salernitano: i dati ministeriali 6 aprile 2021:19: duein cinque comuni 6 aprile 2021 Sono 1.358 ipositivi in Campania: lo ha ...

Advertising

AnnaM23189 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.358 positivi e 66 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10% - RedazioneTvcity : Covid in Campania: 1.358 nuovi positivi su 14.520 test effettuati - - agro24tw : Covid. 1.358 i casi positivi oggi in Campania - antonellaa262 : Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 6 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 1.358 positivi su 14.… - puntomagazine : Pubblicato il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla di… -