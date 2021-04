Confindustria, Bonomi: in prima linea per la campagna vaccinale e la ripresa del Sud (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha ribadito l’impegno dell’Associazione nella campagna vaccinale. “Tutte le territoriali, a livello nazionale, hanno dato dimostrazione di come gli imprenditori nei momenti di difficoltà del Paese sono stati sempre a fianco dell’Italia. Nei 111 anni di storia di Confindustria gli imprenditori e le imprese hanno sempre risposto nei momenti più difficili del Paese: le due guerre mondiali, la ricostruzione, gli anni del terrorismo, gli anni della crisi energetica. Come sempre abbiamo fatto capire al Paese quanto noi lo amiamo”. In occasione dell’assemblea di Confindustria Brindisi, Bonomi ha sottolineato l’importanza del Pnrr per la crescita del Sud Italia: “riponiamo grande fiducia nel Piano ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il presidente diCarloha ribadito l’impegno dell’Associazione nella. “Tutte le territoriali, a livello nazionale, hanno dato dimostrazione di come gli imprenditori nei momenti di difficoltà del Paese sono stati sempre a fianco dell’Italia. Nei 111 anni di storia digli imprenditori e le imprese hanno sempre risposto nei momenti più difficili del Paese: le due guerre mondiali, la ricostruzione, gli anni del terrorismo, gli anni della crisi energetica. Come sempre abbiamo fatto capire al Paese quanto noi lo amiamo”. In occasione dell’assemblea diBrindisi,ha sottoto l’importanza del Pnrr per la crescita del Sud Italia: “riponiamo grande fiducia nel Piano ...

