Confesercenti e ambulanti protestano dal Prefetto: "Riaprite le attività" (FOTO) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Prosegue la protesta degli operatori del commercio contro le chiusure imposte dalla lotta al Covid 19. Dopo la sfilata dei mezzi degli ambulanti per le vie della città e la loro sosta presso i centri commerciali nella giornata di ieri, questa mattina al termine di un presidio davanti al Palazzo del Governo, una delegazione di commercianti è stata ricevuta dal Prefetto Carlo Torlontano. Un flash mob però era stato organizzato sempre davanti al Palazzo del Governo dagli ambulanti dei mercati rionali che hanno anche voluto dispiegare una grande bandiera tricolore. I commercianti, ricevuti dal Prefetto, gli hanno rappresentato le ragioni della loro protesta: le chiusure, a loro dire, sono irragionevoli visto che alcuni esercizi sono comunque aperti al pubblico; il danno economico ...

