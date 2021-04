Come risolvere la questione delle carriere dei docenti scolastici (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo intervento prende spunto da due articoli usciti il primo aprile. Il primo, di Tecnica della Scuola, è un classico tra i pesci d’aprile fatti ogni anno dai giornali che si occupano di scuola: il ministro dichiara che darà un aumento di 600 euro netti al mese ai docenti. Il tema è serio e dibattuto da tempo, ma mai si è andati oltre i proclami che regolarmente si trasformano, quando i proclamanti arrivano al governo, in una sequela di vedremo, faremo il possibile, ancora un po’ di pazienza… costa troppo. Prima di accennare a una proposta, vediamo qualche numero. Il sacrosanto recupero del potere d’acquisto per tutti costa almeno 1,5 miliardi di euro. C’è poi il dato relativo alla differenza di stipendio tra italiani e europei: Eurydice rileva che il gap non è particolarmente significativo per i neo assunti (2,5 mila euro lordi), mentre è molto consistente al ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Questo intervento prende spunto da due articoli usciti il primo aprile. Il primo, di Tecnica della Scuola, è un classico tra i pesci d’aprile fatti ogni anno dai giornali che si occupano di scuola: il ministro dichiara che darà un aumento di 600 euro netti al mese ai. Il tema è serio e dibattuto da tempo, ma mai si è andati oltre i proclami che regolarmente si trasformano, quando i proclamanti arrivano al governo, in una sequela di vedremo, faremo il possibile, ancora un po’ di pazienza… costa troppo. Prima di accennare a una proposta, vediamo qualche numero. Il sacrosanto recupero del potere d’acquisto per tutti costa almeno 1,5 miliardi di euro. C’è poi il dato relativo alla differenza di stipendio tra italiani e europei: Eurydice rileva che il gap non è particolarmente significativo per i neo assunti (2,5 mila euro lordi), mentre è molto consistente al ...

Bgbarby0 : @BestiaFurio Lo Ius Soli secondo me è solo propaganda, ma vergnosa in un momento come questo dove i politici dovreb… - simone_bern : @rtl1025 @AndreaOrlandosp Se gentilmente chiedete al 'ministro del lavoro e delle politiche sociali': 1. come pensa… - GianfrancoFeeni : @dorinileonardo @27_giulia Ma come? Lo Stato non può tutto? Non basta una legge per risolvere i problemi? - Mikepub1 : RT @GiancarloDeRisi: Quanto costa al contribuente mantenere una famiglia di profughi nigeriani? A conti fatti la spesa è di 2.000€ al mese… - GiulianiMariawe : Scusate sapete come posso risolvere questo problema? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Come risolvere Come risolvere la questione delle carriere dei docenti scolastici Questo intervento prende spunto da due articoli usciti il primo aprile. Il primo, di Tecnica della Scuola, è un classico tra i pesci d'aprile fatti ogni anno dai giornali che si occupano di scuola: il ...

Esplode la protesta contro l'ideologia del lockdown ... come qualcuno dell'establishment cerca di sostenere nel tentativo di sminuirne l'autenticità e la ... destinate a incrementare esponenzialmente le povertà senza in alcun modo risolvere l'emergenza ...

Come risolvere la questione delle carriere dei docenti scolastici Linkiesta.it Angelina Jolie, nel nuovo mondo Donna d’azione lo è da sempre sullo schermo, ma anche a casa ?e sulla scena internazionale. Siamo andati a Los Angeles a trovare l’ultima vera diva di Hollywood nella sua tenuta storica. Per parlare ...

Copasir, Casellati e Fico: "Spetta ai partiti risolvere l'impasse" Nota dei presidenti di camera e senato spiega che non è in loro potere “imporre dimissioni, né revocare i componenti, né sciogliere o dichiarare ...

Questo intervento prende spunto da due articoli usciti il primo aprile. Il primo, di Tecnica della Scuola, è un classico tra i pesci d'aprile fatti ogni anno dai giornali che si occupano di scuola: il ......qualcuno dell'establishment cerca di sostenere nel tentativo di sminuirne l'autenticità e la ... destinate a incrementare esponenzialmente le povertà senza in alcun modol'emergenza ...Donna d’azione lo è da sempre sullo schermo, ma anche a casa ?e sulla scena internazionale. Siamo andati a Los Angeles a trovare l’ultima vera diva di Hollywood nella sua tenuta storica. Per parlare ...Nota dei presidenti di camera e senato spiega che non è in loro potere “imporre dimissioni, né revocare i componenti, né sciogliere o dichiarare ...