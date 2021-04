Chi è Matilda De Angelis: Età, Biografia, Fidanzato, Sanremo e Leonardo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Matilda De Angelis è un’attrice di Bologna di 25 anni, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Elena Alves in The Undoing, di Gabriella nell’Isola delle Rosee di Caterina da Cremona nella fiction “Leonardo”. Matilda ha partecipato alla prima serata del Festival di Sanremo 2021 comeco presentatrice per affiancare Amadeus. Chi è Matilda De Angelis? Nome: Matilda De Angelis Segno Zodiacale: Vergine Età: 25 anni Data di nascita: 11 Settembre 1995 Luogo di Nascita: Bologna Professione: Attrice Altezza: 166 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @MatildadeAngelis Seguici sul nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 7 aprile 2021)Deè un’attrice di Bologna di 25 anni, nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Elena Alves in The Undoing, di Gabriella nell’Isola delle Rosee di Caterina da Cremona nella fiction “”.ha partecipato alla prima serata del Festival di2021 comeco presentatrice per affiancare Amadeus. Chi èDe? Nome:DeSegno Zodiacale: Vergine Età: 25 anni Data di nascita: 11 Settembre 1995 Luogo di Nascita: Bologna Professione: Attrice Altezza: 166 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile Profilo Instagram ufficiale: @deSeguici sul nostro profilo Instagram ...

