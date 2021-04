Chi è Luca Ravenna di Lol Chi ride è fuori: età, altezza, peso, fidanzata e vita privata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Monologhista, attore, comico e sceneggiatore. Luca Ravenna è uno dei volti della nuova scuola comica italiana in piena crescita di popolarità. Solitamente identificato come un personaggio di nicchia, Luca ha riscontrato una notorietà maggiore anche grazie alla sua partecipazione al programma di enorme successo Lol Chi ride è fuori, prodotto da Prime Video e in onda sulle piattaforme di streaming. La sua capacità critica di osservatore, gli ha permesso in breve tempo di affermarsi come stand-up comedian apprezzato. Sulla scia di uno stile non propriamente italiano, infatti, la stand-up comedy è un format di fattura prettamente anglosassone. A dimostrazione, infatti, una delle fonti primarie di ispirazione per Luca Ravenna è il comico americano Louis C.K. ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 aprile 2021) Monologhista, attore, comico e sceneggiatore.è uno dei volti della nuova scuola comica italiana in piena crescita di popolarità. Solitamente identificato come un personaggio di nicchia,ha riscontrato una notorietà maggiore anche grazie alla sua partecipazione al programma di enorme successo Lol Chi, prodotto da Prime Video e in onda sulle piattaforme di streaming. La sua capacità critica di osservatore, gli ha permesso in breve tempo di affermarsi come stand-up comedian apprezzato. Sulla scia di uno stile non propriamente italiano, infatti, la stand-up comedy è un format di fattura prettamente anglosassone. A dimostrazione, infatti, una delle fonti primarie di ispirazione perè il comico americano Louis C.K. ...

