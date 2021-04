Campagna vaccinale anti-COVID, più di duemila dosi somministrate oggi in Irpinia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di oggi 7aprile 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-COVID dell’Asl di Avellino tot. 2.627 dosi di vaccino così suddivise: ? 136 presso il Centro vaccinale di Mirabella Eclano ? 148 presso il Centro vaccinale di Monteforte Irpino ? 88 presso il Centro vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi ? 61 presso il Centro vaccinale di Montemarano ? 250 presso il Centro vaccinale di Avellino ? 130 presso il Centro vaccinale di Montoro ? 128 presso il Centro vaccinale di Solofra ? 128 presso il Centro vaccinale Vita di Ariano Irpino ? 88 presso il Centro vaccinale di Vallata ? 139 presso il Centro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di7aprile 2021 sono statepresso i Centri Vaccinalidell’Asl di Avellino tot. 2.627di vaccino così suddivise: ? 136 presso il Centrodi Mirabella Eclano ? 148 presso il Centrodi Monteforte Irpino ? 88 presso il Centrodi Sant’Angelo dei Lombardi ? 61 presso il Centrodi Montemarano ? 250 presso il Centrodi Avellino ? 130 presso il Centrodi Montoro ? 128 presso il Centrodi Solofra ? 128 presso il CentroVita di Ariano Irpino ? 88 presso il Centrodi Vallata ? 139 presso il Centro ...

Advertising

AzzolinaLucia : Quando si parla di diritti c’è qualcuno in Parlamento che ha come un tic, si gira sempre dall’altra parte. Lega e F… - SimoneCosimi : Dopo un anno ci chiedono di stare al chiuso e sopportare grottesche restrizioni per giunta piene di scappatoie (mis… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che le regioni più avanti nella campagna vaccinale sono il Veneto (76… - mainagioiaCCLB : RT @dinopagano74: È assurdo affermare che 'i rischi sono inferiori ai benefici' quando per rischi si parla di morti! Un'affermazione del ge… - elvivalerio : RT @ItalicaTestudo: 'Oggi 627 morti per #COVID19' I sinistri sono ben contenti di poterlo rinfacciare ai commercianti già stremati Campagna… -