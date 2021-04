Calciomercato Milan – Belotti, testa a testa con la Roma: le ultime (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: Andrea Belotti è un obiettivo per l'attacco. Ma attenzione alla Roma, alla ricerca dell'erede di Edin Dzeko Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Lesuldel: Andreaè un obiettivo per l'attacco. Ma attenzione alla, alla ricerca dell'erede di Edin Dzeko

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - TOSADORIDANIELA : RT @cmdotcom: #Milan, che fatica reagire: se va in svantaggio, non vince (quasi) mai. Tutti i dati - junews24com : Bernardeschi-Romagnoli: lo scambio che intriga Milan e Juve, le ultime -