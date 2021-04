Calcio: Rummenigge, ‘boicottaggio Mondiali Qatar? Cambiamento solo attraverso il dialogo’ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Monaco, 7 apr. (Adnkronos) – La leggenda del Calcio tedesco Karl-Heinz Rummenigge ha preso posizione contro il boicottaggio dei Mondiali 2022 in Qatar, in alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal portale Internet “The Athletic”. “I giocatori hanno il diritto di esprimere le loro preoccupazioni”, ha detto l’attuale presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, ma ha sottolineato di ritenere “che il Cambiamento non avviene attraverso il rifiuto, avviene solo attraverso il dialogo. E il Cambiamento non avviene dall’oggi al domani, ci vuole tempo”.Rummenigge apprezza che la collaborazione del suo club con lo sponsor Qatar Airways negli ultimi anni abbia dimostrato “che ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Monaco, 7 apr. (Adnkronos) – La leggenda deltedesco Karl-Heinzha preso posizione contro il boicottaggio dei2022 in, in alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal portale Internet “The Athletic”. “I giocatori hanno il diritto di esprimere le loro preoccupazioni”, ha detto l’attuale presidente del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco, ma ha sottolineato di ritenere “che ilnon avvieneil rifiuto, avvieneil dialogo. E ilnon avviene dall’oggi al domani, ci vuole tempo”.apprezza che la collaborazione del suo club con lo sponsorAirways negli ultimi anni abbia dimostrato “che ...

zazoomblog : Calcio: Rummenigge boicottaggio Mondiali Qatar? Cambiamento solo attraverso il dialogo - #Calcio: #Rummenigge… - ItalianFootbal7 : Buon compleanno Pietro Vierchowod. Il suo calcio attraversa Maradona e Platini, Van Basten e Ronaldo. Passa per Bet… - Fantacalcio : Bayern Monaco, Rummenigge: 'Non trattiamo per Haaland, Lewandowski il migliore' - STnews365 : Bayern, Rummenigge: 'Haaland? Abbiamo già il miglior centravanti del mondo' Così il CEO dei campioni d'Europa e del… - TV7Benevento : Calcio: Rummenigge, 'Haaland al Bayern? Voci infondate, noi abbiamo Lewandowski'... -