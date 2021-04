Bollettino covid, i dati di mercoledì 7 aprile: a Milano 808 casi, diminuiscono i ricoveri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono state trovate altre 2.569 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di mercoledì 7 aprile , i casi (1.728 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 46.718 tamponi; il rapporto ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono state trovate altre 2.569 persone positive alin Lombardia nella giornata di, i(1.728 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 46.718 tamponi; il rapporto ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 7 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - SkyTG24 : Covid, in Lombardia 2.569 nuovi casi su 46.718 tamponi - SkyTG24 : 'Non ci sono rischi generalizzati, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche', le parol… - infoitsalute : Bollettino Covid Italia 6 aprile: contagi, morti e guariti di oggi - bizcommunityit : Covid Italia e Lombardia, il bollettino del 7 aprile: 13.708 nuovi positivi e 627 morti -