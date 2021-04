AstraZeneca, riunione Governo-Regioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) AstraZeneca e valutazioni Ema, vertice tra il Governo e le Regioni. Il ministro degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini apre la riunione. A seguire, parlerà il presidente del Consiglio superiore Sanità, Franco Locatelli. All’auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del ministero della Salute si terrà, poi, alle 21 la conferenza stampa sulle valutazioni Ema in relazione al vaccino anti-Covid Vaxzevria di AstraZeneca. Interverranno il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il Dg di Aifa, Nicola Magrini e il Dg della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021)e valutazioni Ema, vertice tra ile le. Il ministro degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini apre la. A seguire, parlerà il presidente del Consiglio superiore Sanità, Franco Locatelli. All’auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del ministero della Salute si terrà, poi, alle 21 la conferenza stampa sulle valutazioni Ema in relazione al vaccino anti-Covid Vaxzevria di. Interverranno il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il Dg di Aifa, Nicola Magrini e il Dg della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. L'articolo proviene da Italia Sera.

