(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non ci sonogeneralizzati nella somministrazione deldi, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre ilo“. Così i responsabili dell’Ema in conferenza stampa. Il bugiardino sarà aggiornato. “Gli eventi rari” di trombosi cerebrale “sono effetti collaterali molto rari” del, “i“. Inoltre, “non è stato mostrato un nesso con l’età” tra gli eventi rari di trombosi e ildi. “Finora la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di ...

Advertising

MenegazziMarina : RT @_cieloitalia: 'Vaccino' Astrazeneca 10 giorni fa. 4 dottori diversi, nessuno che possa o voglia aiutarla'. Ricorda il caso di 'nessun… - anteprima24 : ** #AstraZeneca, nessun limite di età per il #Vaccino. #Ema: 'Benefici superano rischi' ** - eclissidicielo : RT @_cieloitalia: 'Vaccino' Astrazeneca 10 giorni fa. 4 dottori diversi, nessuno che possa o voglia aiutarla'. Ricorda il caso di 'nessun… - IlReSolare : RT @_cieloitalia: 'Vaccino' Astrazeneca 10 giorni fa. 4 dottori diversi, nessuno che possa o voglia aiutarla'. Ricorda il caso di 'nessun… - andiamoviaora : RT @_cieloitalia: 'Vaccino' Astrazeneca 10 giorni fa. 4 dottori diversi, nessuno che possa o voglia aiutarla'. Ricorda il caso di 'nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca nessun

...che non vi è ancoranesso causale tra gli eventi, ma ha anche aggiunto che il legame si starebbe facendo "più robusto". Coloro che hanno ricevuto la prima dose con il preparato di......didovrebbero essere segnalati nella lista dei possibili effetti collaterali del siero'. Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senzatipo ...Vaccino AstraZeneca, i legami con i casi di trombosi ci sono ... Leggi anche > L'agenzia britannica sconsiglia il vaccino per gli under 30: a loro Pfizer o Moderna Nessun limite per età dunque, come ..."Non ci sono rischi generalizzati nella somministrazione del vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario raccomandare misure specifiche per ridurre il rischio". Lo hanno ribadito i responsabili ...