Arriva Ehi Spotify per chiedere o cambiare brano sull'app, come attivarlo (Di mercoledì 7 aprile 2021) In molti attendevano questa funzione da tempo: con un semplice comando vocale che suonerà come "Ehi Spotify" sarà possibile chiedere all'app di streaming musicale di far partire un brano piuttosto che un altro, passare al precedente o anche al successivo o ancora alzare o abbassare il volume. La feature sta per Arrivare ovunque ma è, per il momento, solo in prima distribuzione. come raccontato anche da PhoneArena e in particolar modo in riferimento agli utenti residenti in USA, una nicchia di utilizzatori del servizio starebbe visualizzando una notifica all'apertura proprio di Spotify. In pratica, il servizio inviterebbe l'utente finale a testare i nuovi comandi vocali per ascoltare la musica a piacimento ma senza toccare il display del telefono.

