A un passo del cielo 6 – I guardiani | le anticipazioni dell’8 aprile

Giovedì sera secondo appuntamento con "A un passo dal cielo 6 – I guardiani", la nuova serie di Rai Uno Ben accolta dal pubblico di Rai Uno che l'ha premiata in termini di ascolto, "A un passo dal cielo 6 – I guardiani" è pronta a tornare giovedì 8 aprile nella prima serata di Rai Uno alle ore 21:25 con la seconda puntata. La sesta stagione della serie è arricchita dalla presenza di nuovi personaggi e di misteri e delitti da risolvere. Oltre a Daniele Liotti e a Enrico Ianniello, al cast si sono aggiunti Giusy Buscemi, Serena Iansini e Anna Dalton. La prima puntata ha già fatto capire come anche questa sesta stazione sarà piena di colpi di scena, di segreti e di misteri che verranno svelati solo verso la fine. Il commissario si trova in dinamiche familiari non facili, ...

