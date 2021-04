18mila euro per sfigurare la ex | arrestato 40enne

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – Diciottomila. Era questo il prezzo che il, professionista lombardo,nelle scorse ore dalla Squadra Mobile di Roma, aveva pattuito sul ‘Dark web’ per l’ingaggio di un ‘hitman’, un sicario, affinche’ la sua giovane ex compagna ‘pagasse’ per la fine della loro storia e fosse sfregiata con l’acido e costretta a vita su una sedia a rotelle. Un macabro contratto intercettato dalla Polizia, che ha potuto riscontrare come per questa prestazione l’uomo avesse gia’ effettuato il primo di alcuni pagamenti in bitcoin. L’uomo e’ statoper il reato di atti persecutori aggravati.

Advertising

alkhimiyah : RT @Giul_Granato: Aveva ottenuto 30mila euro di finanziamento garantito dallo Stato e altri 18mila a fondo perduto. Ristori. Peccato avess… - Fusillide : RT @Giul_Granato: Aveva ottenuto 30mila euro di finanziamento garantito dallo Stato e altri 18mila a fondo perduto. Ristori. Peccato avess… - Roky99760738 : RT @Giul_Granato: Aveva ottenuto 30mila euro di finanziamento garantito dallo Stato e altri 18mila a fondo perduto. Ristori. Peccato avess… - agiliberti51 : RT @Giul_Granato: Aveva ottenuto 30mila euro di finanziamento garantito dallo Stato e altri 18mila a fondo perduto. Ristori. Peccato avess… - PiramideRossa : RT @Giul_Granato: Aveva ottenuto 30mila euro di finanziamento garantito dallo Stato e altri 18mila a fondo perduto. Ristori. Peccato avess… -

Ultime Notizie dalla rete : 18mila euro

LA NAZIONE

...Fontana a Capannori e il Community Garden di Guamo che fanno parte del complesso degli orti capannoresi per il quale l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di circa...... per circa 19,7 miliardi di. - - > In origine erano anche meno, poi sono stati aggiunti 4,7 ... secondo cui sono oltrele apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete, come risonanze ...Pensioni, la circolare dell'Inps. Ad aprile i tagli sugli assegni Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18mila euro e per quelli di importo inferiore a 18mila euro con debito ...Il portale ha fatto cilecca al via in diverse Usl della regione, salvo poi risollevarsi in corso d’opera. La ditta padovana, che ha una seconda sede a Oderzo, non è stata selezionata a seguito di una ...