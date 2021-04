Yahoo Answers chiude | non rimarrà nemmeno l’archivio Lamentele degli utenti

(Di martedì 6 aprile 2021)i battenti: le motivazioni che hanno portato alla decisione, con la cancellazione anche delcontrariati Arrivata la decisione ufficiale, con la chiusura dello storico sito che raccoglie le domande di milioni di. Una scelta che non è stata condivisa da tanti ma che si è resa necessaria in virtù delle L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - ilpost : Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - MediasetTgcom24 : Yahoo Answers chiude il 4 maggio, troppo difficile gestirlo | Non rimarrà nemmeno l'archivio, lamentele degli utent… - sugarvanilla : RT @coccinellabruh: menomale che ho finito il liceo prima che chiudessero Yahoo answers - xlikeskyscraper : RT @coccinellabruh: menomale che ho finito il liceo prima che chiudessero Yahoo answers -

Ultime Notizie dalla rete : Yahoo Answers

, il mitico servizio di domande e risposte diche fin dagli albori del web ha permesso di risolvere dubbi sulle questioni più disparate (e farsi anche qualche risata) chiuderà ...Dopo 15 anni di attività,chiuderà definitivamente. A renderlo noto è lo stesso, che fissa al prossimo 4 maggio l'addio definitivo al web . Fondato nel 2016 e sbarcato in Italia nel 2005,è un ...Yahoo Answers chiude i battenti: le motivazioni che hanno portato alla decisione, con la cancellazione anche dell'archivio. Utenti contrariati ...Un altro pezzo di Yahoo che se ne va. Continua a perdere pezzi Yahoo, che un tempo era considerato tra i "giganti del web" e a un certo punto, in quello che ormai pare un lontano passato, ha avuto per ...