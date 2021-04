Vaccini | protesta a Sarajevo | fatto nulla per assicurare dosi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini protesta

Agenzia ANSA

La mancanza die lo scandalo respiratori hanno provocato forte malcontento popolare, soprattutto dopo la pubblicazione di un documento in cui un gruppo di medici di terapia intensiva avverte ...Una, così come il percorso che ha portato in breve tempo ad allestire la struttura, ... Oggi, però, la notizia di un nuovo rinvio a data da destinarsi perché mancano imentre la ...(ANSAmed) - SARAJEVO, 06 APR - Circa duemila persone e centinaia di automobili hanno manifestato oggi nel centro di Sarajevo, con lo slogan "Lotta per la vita", chiedendo le dimissioni dei massimi dir ...Proteste e scontri in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ristoratori per chiedere le riaperture. Tra loro bandiere blu di Italexit, il mo ...