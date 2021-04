Uomini e Donne in lutto: muore un’ex dama del trono over, il suo ultimo video (Di martedì 6 aprile 2021) un’ex dama del trono over di Uomini e Donne è morta in circostanze ancora misteriose. La persona in questione si chiamava Erica Vittoria Hauser ed aveva partecipato al talk show di Maria De Filippi nel 2013. In tale occasione riuscì anche a trovare l’amore, ma la relazione durò poco tempo. A dare comunicazione del decesso sono stati alcuni conoscenti della dama, i quali si sono mostrati increduli per l’accaduto. Questo, dunque, lascia avanzare facilmente l’ipotesi che la protagonista non fosse affetta da alcun problema di salute significativo. Scopriamo tutto quello che è successo. Com’è morta l’ex dama di Uomini e Donne? Il suo ultimo video Erica Vittoria Hauser si è spenta ad un’età ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 aprile 2021)deldiè morta in circostanze ancora misteriose. La persona in questione si chiamava Erica Vittoria Hauser ed aveva partecipato al talk show di Maria De Filippi nel 2013. In tale occasione riuscì anche a trovare l’amore, ma la relazione durò poco tempo. A dare comunicazione del decesso sono stati alcuni conoscenti della, i quali si sono mostrati increduli per l’accaduto. Questo, dunque, lascia avanzare facilmente l’ipotesi che la protagonista non fosse affetta da alcun problema di salute significativo. Scopriamo tutto quello che è successo. Com’è morta l’exdi? Il suoErica Vittoria Hauser si è spenta ad un’età ...

