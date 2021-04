Tragedia a Monterotondo | 31enne si impicca | il padre scopre il corpo senza vita del figlio

(Di martedì 6 aprile 2021) Nel corso di questa notte, è avvenuta una. Un ragazzo, classe 1989, di 31 anni, si è tolto lanella nottendosi a un inferriata della camera da letto con una corda. A rinvenirne il cadavere, è stato il, un 65enne, anche lui di, il quale non appena ha trovato ilha contattato il 112. Sul posto è intervenuta l’automedica e gli operatori del 118, i quali, però, non hanno potuto fare nulla per il ragazzo. Al momento la causa è riconducibile a motivi depressivi. su Il Corriere della Città.

