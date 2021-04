Stromberg: «Il Milan andrà in Champions grazie a un calciatore» (Di martedì 6 aprile 2021) Glenn Stromberg ha parlato della corsa Champions League in Serie A, parlando anche delle possibilità del Milan Glenn Stromberg, ex storico giocatore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando della lotta Champions in Serie A: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 Sulla corsa Champions: «Vado secco sulla classifica attuale: Milan, Atalanta e Juventus. Fuori Napoli, Roma e Lazio». Sugli uomini chiave: «Ibrahimovic è senz’altro l’uomo in più del Milan. I rossoneri si qualificheranno grazie a lui. Per la Juventus sarà certamente Cristiano Ronaldo: nessuna contendente ha l’onore e il piacere di averlo in rosa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Glennha parlato della corsaLeague in Serie A, parlando anche delle possibilità delGlenn, ex storico giocatore dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando della lottain Serie A: LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 Sulla corsa: «Vado secco sulla classifica attuale:, Atalanta e Juventus. Fuori Napoli, Roma e Lazio». Sugli uomini chiave: «Ibrahimovic è senz’altro l’uomo in più del. I rossoneri si qualificherannoa lui. Per la Juventus sarà certamente Cristiano Ronaldo: nessuna contendente ha l’onore e il piacere di averlo in rosa». Leggi su Calcionews24.com

