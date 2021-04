Stralcio totale cartelle fino a 5 mila euro | debiti inclusi ed esclusi dalla cancellazione

(Di martedì 6 aprile 2021) È l’articolo 4 del decreto Sostegni, entrato in vigore lo scorso 23 marzo 2021, a definire la misura fiscale dellodellea 5. Un condono fiscale a tutti gli effetti, dal raggio d’azione decisamente ampio ma con alcuni limiti: non tutti isaranno indistintamente, ma è circoscritta al periodo compreso tra il 2000 ed il 2010 edvamente in relazione ai contribuenti con reddito imponibile 2019a 302021: chi ha diritto,condonati, limiti reddito, importi Vediamo ora in cosa consiste la platea dei beneficiari e i requisiti fondamentali, i...

AGR_web : Erosione costiera, 12 interventi per un totale di 2,5 mln di euro Approvata dalla giunta regionale la delibera con… - toscananotizie : #Toscana #erosione costiera: 12 interventi per un totale di 2,5 mln di euro. Un primo stralcio del piano che servi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stralcio totale

LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Nel primodel Documento, approvato dalla Giunta il 22 marzo scorso, sono stati definiti ...in parte già attuati) ulteriori interventi di ripristino e recupero della costa per un importo...Diverso il caso delle auto ibride che godono di un esenzionio parziale di una durata che ... che prevede un saldo edelle vecchie cartelle di importo non superiore a 5.000 euro . ...È l’articolo 4 del decreto Sostegni, entrato in vigore lo scorso 23 marzo 2021, a definire la misura fiscale dello stralcio totale delle cartelle fino a 5 mila euro. Un condono fiscale a tutti gli ...L'OPERAQuasi cinque milioni di euro in più dal Recovery fund per finire il primo stralcio della cittadella giudiziaria di Latina. L'anticipazione è arrivata al Comune di Latina nella serata ...