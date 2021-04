Spagna, disoccupazione diminuisce di oltre 59 mila unità a marzo (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) – diminuisce la disoccupazione in Spagna nel mese di marzo, rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrata una diminuzione mensile dei disoccupati di 59.100 unità (-1,48%) a fronte della crescita di 44.400 unità registrata a febbraio. Questa diminuzione rappresenta il terzo calo più grande della serie storica e il miglior dato per un mese di marzo dal 2015. Si verifica dopo che è stato superato l’impatto della terza ondata della pandemia, che ha consentito l’allentamento delle restrizioni che influenzano l’attività economica, sottolinea il Ministero del Lavoro. Il declino è generale e si estende a uomini e donne, a tutte le fasce d’età, e nei servizi, nelle costruzioni e nell’industria. Il numero ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –lainnel mese di, rispetto al mese precedente. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, si è registrata una diminuzione mensile dei disoccupati di 59.100(-1,48%) a fronte della crescita di 44.400registrata a febbraio. Questa diminuzione rappresenta il terzo calo più grande della serie storica e il miglior dato per un mese didal 2015. Si verifica dopo che è stato superato l’impatto della terza ondata della pandemia, che ha consentito l’allentamento delle restrizioni che influenzano l’attività economica, sottolinea il Ministero del Lavoro. Il declino è generale e si estende a uomini e donne, a tutte le fasce d’età, e nei servizi, nelle costruzioni e nell’industria. Il numero ...

Advertising

emanuelebertoli : Italia, non un paese per Giovani | La top ten x disoccupazione della #GenZ | The top ten x unemployment of #GenZ… - 12qbert : RT @PersilQ: @signori_massimo @borghi_claudio Invece la Spagna e' un bijou....intere regioni del Paese devastate dalla disoccupazione, per… - PersilQ : @signori_massimo @borghi_claudio Invece la Spagna e' un bijou....intere regioni del Paese devastate dalla disoccupa… -