SpaceX, la Crew Dragon cambia punto di attracco sulla Stazione spaziale per far posto alla seconda navicella. Le immagini (Di martedì 6 aprile 2021) Il veicolo spaziale SpaceX Crew Dragon si è staccato dall'ingresso principale della Stazione spaziale Internazionale per attraccare in un punto diverso dell'avamposto orbitante, così da lasciare il posto alla SpaceX Crew-2 Dragon, che dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

