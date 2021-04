Sampdoria | è Quagliarella-show anche in allenamento | assist favoloso di tacco – VIDEO

(Di martedì 6 aprile 2021) Ripresa degli allenamenti per laa Bogliasco in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli: capitandà spettacolo durante la partitella Laha ripreso quest’oggi ad allenarsi in vista della prossima sfida di campionato che la vedrà protagonista tra le mura del Ferraris contro il Napoli. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Durante la consueta partitella, Fabioha dato ancora una volta saggio delle sue innate capacità che, nonostante gli anni passino, non sembrano esaurirsi mai: splendido il colpo dial volo sudi testa di Valerio Verre che va ad insaccarsi nella rete alle spalle di un incolpevole Bartosz Bereszynski. Leggi su Calcionews24.com

Dieci reti in questa stagione e per lui un altro record: oltre a, solo due giocatori nella storia della Sampdoria sono andati in doppia cifra di gol per sei differenti campionati di ...