Roma | ristoratori in protesta | scontri e cariche della Polizia | volano bottiglie | ci sarebbe feriti SEGUI LA DIRETTA

(Di martedì 6 aprile 2021)a Montecitorio dove iinhanno forzato le transenne. Laha respinto i manifestanti. Secondo quanto riferisce l’Agenzia Dire subito dopo il comizio di Vittorio Sgarbi gli organizzatori – un gruppo di associazioni – hanno chiamato allo sfondamento. Contro gli agenti numerosi i lanci di oggetti. Potrebbero anche esserci dei, a quanto risulta all’agenzia di stampo Alcune persone sono state portate via reggendole sotto le braccia. Tra queste anche due donne incinte. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il CorriereCittà.

Tensioni adavanti a Montecitorio dove si erano riuniti per protestare commercianti e: alcuni manifestanti hanno cercato di sfondare le transenne e lanciato fumogeni e alcune ...È quanto urlano ai megafoni in piazza Montecitorio i commercianti eche manifestano chiedendo riaperture. Al grido 'libertà', decine di persone si sono avvicinate al cordone delle forze ...ristoratori forze dell'ordine Da ilmessaggero.it Roma, in migliaia stanno manifestando davanti a Montecitorio, tutti gestori del comparto ricettivo ed enogastronomico, titolari delle tipiche fraschett ...Momenti di tensione oggi a Roma alla manifestazione di protesta dei ristoratori, riunitisi nel pomeriggio di martedì 6 aprile in piazza Montecitorio, davanti alla sede del Camera dei deputati, a pochi ...