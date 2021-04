Regioni in pressing su Draghi. Possibili riaperture dal 20 aprile. Il Governo valuta di allentare la stretta in anticipo (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il weekend di Pasqua di profondo rosso per tutta la penisola, da oggi l’Italia torna bicolore tingendosi anche di arancione. Ma non è l’unica novità di queste ore. Perché cambiano tonalità e passano proprio tra le arancioni Veneto, Marche e Provincia di Trento. Da oggi, quindi, saranno nove in tutto le Regioni rosse e undici quelle arancioni. BICOLOUR. A vedere confermato il rosso a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100 mila abitanti sono Valle d’Aosta (380), Piemonte (337), Friuli Venezia Giulia (331), Puglia (318), Emilia-Romagna (297), Lombardia (268), Toscana (260). Ci sono poi due Regioni che resteranno nella zona con più restrizioni almeno per altre due settimane a causa dell’Rt, l’indice di contagio, superiore a 1,25 questa settimana o quella passata. Si tratta di Calabria e Campania. Le Regioni in zona ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo il weekend di Pasqua di profondo rosso per tutta la penisola, da oggi l’Italia torna bicolore tingendosi anche di arancione. Ma non è l’unica novità di queste ore. Perché cambiano tonalità e passano proprio tra le arancioni Veneto, Marche e Provincia di Trento. Da oggi, quindi, saranno nove in tutto lerosse e undici quelle arancioni. BICOLOUR. A vedere confermato il rosso a causa dell’incidenza superiore a 250 casi per 100 mila abitanti sono Valle d’Aosta (380), Piemonte (337), Friuli Venezia Giulia (331), Puglia (318), Emilia-Romagna (297), Lombardia (268), Toscana (260). Ci sono poi dueche resteranno nella zona con più restrizioni almeno per altre due settimane a causa dell’Rt, l’indice di contagio, superiore a 1,25 questa settimana o quella passata. Si tratta di Calabria e Campania. Lein zona ...

Advertising

LegaSalvini : *GOVERNO, SALVINI: “L’OBIETTIVO È RIAPRIRE ASCOLTANDO LA SCIENZA, BASTA IDEOLOGIA”* “Riaprire attività e tornare a… - NicolaPorro : ?? Agenti in strada ma poche #vaccinazioni, pressing delle #Regioni per riaprire, la folle proposta della ?????????? ????????… - repubblica : Vaccini, il governo in pressing sulle Regioni. In arrivo altre 1,5 milioni di dosi Pfizer - VeraEsincera : RT @ZiaLulli1: Leggo delle Regioni in pressing sul governo per riaprire. Non sento la stessa premura per le vaccinazioni di anziani e fragi… - fantasky : RT @ZiaLulli1: Leggo delle Regioni in pressing sul governo per riaprire. Non sento la stessa premura per le vaccinazioni di anziani e fragi… -