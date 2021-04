Rancio Valcuvia, hub a pieno ritmo Presto 1.440 vaccinazioni al giorno (Di martedì 6 aprile 2021) di Lorenzo Crespi 10 linee vaccinali presenti, per un totale di 1. 440 dosi somministrabili ogni giorno. Sono i numeri dell'hub vaccinale di Rancio Valcuvia, che ha aperto i battenti lo scorso sabato ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) di Lorenzo Crespi 10 linee vaccinali presenti, per un totale di 1. 440 dosi somministrabili ogni. Sono i numeri dell'hub vaccinale di, che ha aperto i battenti lo scorso sabato ...

Centri vaccinali, in Lombardia 700 volontari impegnati nel weekend di Pasqua Un lavoro che tutta la collettività apprezza, anche nell'alto Varesotto , dove il centro vaccinale di Rancio Valcuvia servirà ad oltre 300mila abitanti di tutto il territorio.

Rancio Valcuvia, hub a pieno ritmo Presto 1.440 vaccinazioni al giorno IL GIORNO "Un anno di Covid per noi senza tregua: dai tamponi ai vaccini, abbiamo dovuto imparare tutto" [VIDEO] Senza dimenticare la riorganizzazione dei reparti e la concentrazione delle risorse sanitarie nella gestione del Covid. Le strutture sono pronte a partire, in attesa che arrivino i vaccini e che, dimi ...

Vaccini, tre mesi di campagna aspettando lo sprint Al contrario, A tre mesi dall’inizio della campagna vaccinale, è possibile tirare un primo bilancio su come stiamo usando l’arma più importante che abbiamo contro la pandemia. Ma, come spesso avviene ...

