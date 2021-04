Pirlo: 'Gara importante per la classifica, vogliamo i 3 punti: confermato Szczesny, Dybala c'è' (Di martedì 6 aprile 2021) L'incontro Agnelli - Allegri non la infastidisce? 'No io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo sempre tutte le cose che succedono. Ero al corrente di questo incontro e della sua ... Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 aprile 2021) L'incontro Agnelli - Allegri non la infastidisce? 'No io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo sempre tutte le cose che succedono. Ero al corrente di questo incontro e della sua ...

Advertising

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani sarà una gara importante per la classifica. Il Napoli viene da risultati positivi e avr… - cn1926it : #Giordano: '#JuventusNapoli? Ancora una volta gara falsata a causa del #COVID19. #Gattuso avrebbe voluto maggior su… - AlfonsoParibel1 : @romeoagresti Ma quando dice che la gara è importante ma non decisiva a cosa si riferisce? Pirlo è confuso, ma veramente. - sscalcionapoli1 : Pirlo: “Gara importante per la classifica, vogliamo i 3 punti. Gioca Szczesny, Dybala è a disposizione” #JuveNapoli… - melgae2013 : RT @juventusfc: ??? @Pirlo_official: «Domani sarà una gara importante per la classifica. Il Napoli viene da risultati positivi e avrà grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Gara Pirlo: 'Gara importante per la classifica, vogliamo i 3 punti: confermato Szczesny, Dybala c'è' ... in conferenza presenta Juventus - Napoli, gara valida per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A: Pirlo: Sarà una gara tattica? 'Sarà una partita importante per la classifica, il ...

Incontro Agnelli - Allegri, Pirlo: "Mi ha avvertito il presidente" Centottantacinque giorni dopo la data inizialmente prevista per il suo svolgimento, finalmente Juventus - Napoli, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, si giocherà all 'Allianz Stadium di Torino. La sfida, allora non disputatasi poiché la compagine partenopea venne bloccata dal Covid - 19 e ...

Pirlo: "Gara importante, ma non fondamentale" Corriere dello Sport.it Pirlo “Agnelli-Allegri? Incontro fra amici, ho fiducia club” Andrea Pirlo getta acqua sul fuoco alla vigilia di Juventus-Napoli ... Quella di domani col Napoli “sarà una gara importante per la classifica. Stanno attraversando un ottimo momento, vengono da ...

P. Paganini, giornalista: “Gattuso merita fiducia, in picchiata quotazioni di Pirlo” Su Radio Crc è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai. “Mi aspetto un Napoli molto più concentrato rispetto all’ultima gara contro il ...

... in conferenza presenta Juventus - Napoli,valida per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A:: Sarà unatattica? 'Sarà una partita importante per la classifica, il ...Centottantacinque giorni dopo la data inizialmente prevista per il suo svolgimento, finalmente Juventus - Napoli,valida per la terza giornata del campionato di Serie A, si giocherà all 'Allianz Stadium di Torino. La sfida, allora non disputatasi poiché la compagine partenopea venne bloccata dal Covid - 19 e ...Andrea Pirlo getta acqua sul fuoco alla vigilia di Juventus-Napoli ... Quella di domani col Napoli “sarà una gara importante per la classifica. Stanno attraversando un ottimo momento, vengono da ...Su Radio Crc è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai. “Mi aspetto un Napoli molto più concentrato rispetto all’ultima gara contro il ...