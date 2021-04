Piazza Montecitorio, è guerra: scontri con la Polizia (VIDEO) (Di martedì 6 aprile 2021) scontri a Piazza Montecitorio. Si sta consumando una vera e propria guerra tra alcuni manifestanti e la Polizia di fronte al Parlamento. scontri a Piazza Montecitorio (Twitter)Era nell’aria da giorni e la “bomba” è definitivamente deflagrata oggi a Roma, a Piazza Montecitorio. Di fronte al Palazzo dove si trova la Camera dei deputati ci sono vere e proprie scene di guerra, con momenti di forte tensione tra manifestanti e Polizia. Purtroppo, infatti, tra le brave persone, come sempre accade, si sono insinuate alcune teste calde che stanno aizzando la folla. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, al momento tra la folla sono state individuate alcune bandiere di ... Leggi su chenews (Di martedì 6 aprile 2021). Si sta consumando una vera e propriatra alcuni manifestanti e ladi fronte al Parlamento.(Twitter)Era nell’aria da giorni e la “bomba” è definitivamente deflagrata oggi a Roma, a. Di fronte al Palazzo dove si trova la Camera dei deputati ci sono vere e proprie scene di, con momenti di forte tensione tra manifestanti e. Purtroppo, infatti, tra le brave persone, come sempre accade, si sono insinuate alcune teste calde che stanno aizzando la folla. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, al momento tra la folla sono state individuate alcune bandiere di ...

