Parma, Krause presenta il nuovo stadio: “Sarà il più bello d’Italia” (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente del Parma Kyle Krause ha presentato il progetto del nuovo stadio. Uno stadio innovativo, che si propone di essere utilizzato non solo nei giorni di gara ma durante tutta la settimana. “Il Parma avrà lo stadio più bello d’Italia”, promette Krause. Che poi prosegue: “Allo stato attuale Sarà un investimento privato eseguito da parte della mia famiglia”. Infine, l’imprenditore americano conclude: “La capienza Sarà simile a quella attuale. Non siamo ancora in grado di stabilire un numero esatto, ma non Sarà lontana rispetto a quella attuale”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente delKylehato il progetto del. Unoinnovativo, che si propone di essere utilizzato non solo nei giorni di gara ma durante tutta la settimana. “Ilavrà lopiù”, promette. Che poi prosegue: “Allo stato attualeun investimento privato eseguito da parte della mia famiglia”. Infine, l’imprenditore americano conclude: “La capienzasimile a quella attuale. Non siamo ancora in grado di stabilire un numero esatto, ma nonlontana rispetto a quella attuale”. SportFace.

