Nuove grane per AstraZeneca Sileri | “Da Ema possibili raccomandazioni per fasce d’età”

Roma, 6 apr – Nuove grane con il vaccino AstraZeneca: "E' possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea per i medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzarlo". A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, precisando tuttavia che "questo è successo anche per tanti altri farmaci" e che nel caso di AstraZeneca il vaccino è stato utilizzato "in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi". Dopo il nuovo stop, stavolta dall'Olanda, alle somministrazioni, il vaccino anglo-svedese è di nuovo nel mirino per la possibile correlazione a eventi rari di trombosi. Sileri: "Su AstraZeneca non è necessario stop generale" "Non vi è ombra di dubbio che vi sia un ...

