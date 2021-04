Musetti-Evans in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021

(Di martedì 6 aprile 2021) Lorenzoaffronta Danielal secondo turno dell’Atp 250 di. Il giovanissimo azzurro ha liquidato in meno di un’ora l’austriaco Dennis Novak, regalandosi la sfida con il numero uno del seeding. Si preannuncia una sfida piuttosto equilibrata sulla terra rossa sarda. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena mercoledì 7 o giovedì 8 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in. Gli abbonati ...

Gli incontri ? Si comincia con Lorenzo Sonego, testa di serie n.3 (la n.1 è l'inglese Daniel, ... Per Lorenzo(n.94) il primo turno ha riservato l'austriaco Dennis Novak (n.100), mentre ......Club (Cagliari) che vedrà al via ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie, ... sono altri sei gli italiani in gara, ovvero, Gaio, Travaglia, Zeppieri, Cecchinato e Fabbiano ...Ora quindi al secondo turno Musetti se la vedrà con la testa di serie numero 1 del torneo Daniel Evans, un avversario certamente di grande spessore capace di giocare un ottimo tennis, ma l ...Ecco come vedere il secondo turno tra Musetti e Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021 ...