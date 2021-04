Montecitorio: ristoratore si incatena per protestare contro le chiusure (Di martedì 6 aprile 2021) Continua la protesta dei ristoratori contro le restrizioni anti-Covid, uno di loro ha deciso di incatenarsi davanti Montecitorio per manifestare il suo dissenso A Montecitorio forte tensione durante le proteste contro le restrizioni imposte dal Governo per il contenimento del Covid-19. “Siamo imprenditori, non delinquenti”. È quanto urlano ai megafoni in piazza Montecitorio i commercianti e ristoratori che manifestano chiedendo riaperture. Al grido “libertà”, decine di persone si sono avvicinate al cordone delle forze dell’ordine con le mani alzate, intonando cori e chiedendo di potersi avvicinare a Palazzo Chigi. In piazza si alternano momenti di tensione a slogan contro il governo. I manifestanti chiedono anche di poter accedere al Parlamento, il Premier ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) Continua la protesta dei ristoratorile restrizioni anti-Covid, uno di loro ha deciso dirsi davantiper manifestare il suo dissenso Aforte tensione durante le protestele restrizioni imposte dal Governo per il contenimento del Covid-19. “Siamo imprenditori, non delinquenti”. È quanto urlano ai megafoni in piazzai commercianti e ristoratori che manifestano chiedendo riaperture. Al grido “libertà”, decine di persone si sono avvicinate al cordone delle forze dell’ordine con le mani alzate, intonando cori e chiedendo di potersi avvicinare a Palazzo Chigi. In piazza si alternano momenti di tensione a sloganil governo. I manifestanti chiedono anche di poter accedere al Parlamento, il Premier ...

Advertising

La7tv : #tagada Momenti di tensione a Piazza Montecitorio tra ristoratori e forze dell'ordine: spunta anche un emulo del vi… - VonInWonderland : Scusate ma questi che genere di ristoratori sono? A me non sembra un gesto da ristoratore, mi ricorda altro. Io pen… - IBeefsquatch : RT @andrea_pecchia: Da #Montecitorio arriva l'accorata richiesta di questo ristoratore di riaprire tutto. Spontaneamente. #6Aprile https:/… - infoitinterno : Ristoratore grossetano si incatena a Montecitorio per protesta: «Ora basta, fateci lavorare» -… - gigisko : RT @siriomerenda: secondo me questo 'ristoratore' mette la panna nella carbonara #Montecitorio #CarbonaraDay -