Media Israele | ' Nave iraniana colpita da un razzo nel Mar Rosso'

Una nave battente bandiera iraniana, la Saviz, è stata colpita da un missile nel Mar Rosso. Lo riporta il sito di Times of Israel parlando di 'report non confermati'. La nave pare sia impegnata in '...06 apr 18:26 Covid,avrebbe già raggiunto immunità di greggepotrebbe già aver ... Lo riportano iamericani citando fonti dell'amministrazione. 06 apr 13:57 Vaccini, usato il 54% ...Secondo le prime informazioni, tutte provenienti da media arabi, la Saviz è stata attaccata stamane e ha riportato danni materiali. Le autorità di Israele per ora tacciono sull’incidente. Ma in un ...Una nave battente bandiera iraniana, la Saviz, è stata colpita da un missile nel Mar Rosso. Lo riporta il sito di Times of Israel parlando di "report non confermati". La nave pare sia impegnata in "at ...