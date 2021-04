Made in Italy: Viadurini, grandi brand e artigiani insieme in unica piattaforma (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Un'attenta selezione dei migliori brand di design, un'ampia linea per l'interior decor firmata Viadurini e realizzata da maestri artigiani con materie prime di altissima qualità, ma soprattutto un'assoluta attenzione al cliente: il brand di e-commerce Viadurini conquista i mercati esteri grazie a una shopping experience rivoluzionaria. Nata nel 2015 con l'obiettivo di esportare in tutto il mondo lo stile italiano e far conoscere la straordinaria artigianalità contemporanea e tradizionale del nostro Paese, un patrimonio tecnico culturale unico al mondo, questa innovativa piattaforma con più di 35mila prodotti si distingue sul mercato per un approccio completamente rivolto al cliente. Dalla sua fondazione ad oggi, Viadurini ha infatti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Un'attenta selezione dei miglioridi design, un'ampia linea per l'interior decor firmatae realizzata da maestricon materie prime di altissima qualità, ma soprattutto un'assoluta attenzione al cliente: ildi e-commerceconquista i mercati esteri grazie a una shopping experience rivoluzionaria. Nata nel 2015 con l'obiettivo di esportare in tutto il mondo lo stile italiano e far conoscere la straordinaria artigianalità contemporanea e tradizionale del nostro Paese, un patrimonio tecnico culturale unico al mondo, questa innovativacon più di 35mila prodotti si distingue sul mercato per un approccio completamente rivolto al cliente. Dalla sua fondazione ad oggi,ha infatti ...

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Askoll EVA arriva in Bulgaria, accordo per distribuzione scooter elettrici Siamo entusiasti di collaborare con Brandy Company, pioniere nel settore dei ciclomotori elettrici in Bulgaria, che ci consentirà di portare la qualità e design dei modelli made in Italy Askoll EVA ...

Pasqua e Pasquetta, Coldiretti: 'Spesa alimentare aumentata rispetto al 2020' ... Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese con l'offerta dei "pacchi solidali" con prodotti 100% Made in Italy'. Scarica il PDF ...

Torna Campus Peroni, innovazione a tutela del made in Italy Agenzia ANSA Silverskin, l’argento sulla pelle È made in Italy l'intimo più prezioso al mondo. Contiene fibre d'argento che aiutano a termoregolare la temperatura corporea e a mantenere la comfort zone in ogni situazione climatica.

Analisti, scatta l'ora dei poli italiani del lusso Dalle dichiarazioni di Giorgio Armani e Alfonso Dolce fino ai recenti deal di Moncler, Otb group ed Exor, si rincorrono rumors su possibili fusioni ...

