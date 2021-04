Lo sciamano italiano agli scontri in piazza Montecitorio (Di martedì 6 aprile 2021) Uno sciamano travestito da Jake Angeli a Montecitorio durante gli scontri in piazza con la polizia: “Non vogliamo fare incontri, vogliamo entrare in Parlamento” C’è anche un uomo travestito da Jake Angeli, con tanto di corna e volto dipinto tricolore, tra i manifestanti coinvolti nello scontro con le forze dell’ordine a Montecitorio. “Non vogliamo fare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Unotravestito da Jake Angeli adurante gliincon la polizia: “Non vogliamo fare incontri, vogliamo entrare in Parlamento” C’è anche un uomo travestito da Jake Angeli, con tanto di corna e volto dipinto tricolore, tra i manifestanti coinvolti nello scontro con le forze dell’ordine a. “Non vogliamo fare… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

HuffPostItalia : Tra i ristoratori che manifestano a Roma spunta lo 'sciamano' italiano: 'Non ne possiamo più' - fish_75 : RT @HuffPostItalia: Tra i ristoratori che manifestano a Roma spunta lo 'sciamano' italiano: 'Non ne possiamo più' - ilriformista : Il 'Jake Angeli' italiano è un ristoratore modenese giunto a Montecitorio per protestare contro chiusure e assenza… - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Tra i ristoratori che manifestano a Roma spunta lo 'sciamano' italiano: 'Non ne possiamo più' - HuffPostItalia : Tra i ristoratori che manifestano a Roma spunta lo 'sciamano' italiano: 'Non ne possiamo più' -