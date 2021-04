L' Italia torna a colori | ipotesi riaperture dopo il 20 aprile

(Di martedì 6 aprile 2021) Nelle regionine riparte da oggi la suddivisione in due fasce (rosse e arancioni),i tre giorni di restrizioni al massimo livello con qualche deroga sotto Pasqua. Nonostante l’ultimo decreto legge anti-Covid non preveda zone gialle fino al 30non è escluso che possa arrivare un allentamento delle misure nell'ultima parte del mese e alla ripartenza di alcune attività

Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l'aranc…

Con il nuovo decreto Covid , l'ad essere zona rossa e arancione per buona parte del territorio dal 6 al 30 aprile . E con la nuova serrataanche il modulo di autocertificazione per il mese di aprile 2021 ( qui ...Lui era pronto a lasciare definitivamente il gioco e tornare inma è stata proprio Daniela ... Brando Giorgi/in gioco, nuovo scontro con Elisa Isoardi? (Isola dei Famosi) Daniela ...Dopo il week-end di Pasqua in mini lockdown, la Sicilia torna in fascia arancione ... sta accumulando un ritardo così allarmante rispetto alle altre regioni d’Italia”. Si studiano riaperture "Fornire ...Dopo le festività pasquali si torna ai divieti ormai conosciuti: a metà aprile si valuterà la possibilità di zone gialle giallo ...