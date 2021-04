Lazio | Luis Alberto lavora a parte | il punto della situazione

(Di martedì 6 aprile 2021) Laè tornata a Formello per il primo allenamento in vista del Verona: assentie Patric Lasi è ritrovata a Formello per la ripresa degli allenamenti: il primo appuntamentosettimana che porterà al match contro il Verona. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Dopo una prima, ampia, parentesi dedicata al riscaldamento atletico, Inzaghi ha fattore i suoi sulla tattica. In gruppo non si sono visti– che sta recuperando da una distorsione alla caviglia e Patric, alle prese con un problema alla schiena. Per concludere la sessione, la rosa è stata impegnata con la canonica partitella a campo ridotto. Leggi su Calcionews24.com

La Lazio è tornata a Formello per il primo allenamento in vista del Verona: assenti Luis Alberto e Patric. Archiviati i due giorni di riposo di Pasqua e Pasquetta la Lazio è tornata a lavorare. Inzaghi, fresco 45enne, non vuole lasciare nulla al caso e già da oggi... Grande attenzione rivolta dunque alla condizioni fisiche di Luis Alberto che a sorpresa ha recuperato per uno spezzone proprio con lo Spezia, visto che avrebbe dovuto osservare uno stop di circa 7-10 giorni.