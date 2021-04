La nuova vita di Katy Perry | “Ho smesso di depilarmi le gambe da quando sono diventata mamma”

(Di martedì 6 aprile 2021) La pop-star ha ammesso di non depilarsi più ledalla nascita di sua figlia Daisy. Non è il primo caso di ‘protesta’ delle donne verso gli standard estetici. La cantautricead agosto ha messo alla luce la figlia Daisy, avuta con il compagno Orlando Bloom. Da quel momento in poi ha deciso L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Pontifex_it : Ecco il primo annuncio di #Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuov… - rtl1025 : 'Buongiorno vita è il titolo del mio nuovo singolo. Uscirà il 23 Aprile'???? Così @IlVeroUltimo ha annunciato sui so… - MamolkcsMamol : RT @AndreaVenanzoni: Spira la brezza della “nuova normalità”. La promuovono, la mettono nero su bianco nei loro libri e la decantano su gi… - Ashmira1 : RT @Vittori99230352: @FmMosca Certo che casca tutto, amico nostro ?gli stabili economici e covidioti mascherinomani allo stesso tempo, nn s… - about_big_data : RT @giusyeffe: 'Se il consumatore ignora il distributore automatico una notifica sul telefonino gli ricorderà che nelle vicinanze c’è una p… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova vita

Il Sole 24 ORE

Di Andre Giove - 06/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp La pop - star ha ammesso di non depilarsi più le gambe dalla nascita di sua figlia Daisy. Non è il primo caso di 'protesta' delle donne ...... la Milano Design City, e sarà fruibile sullapiattaforma vanityfairgreen.vanityfair.it . Il ... Perché uno stile divirtuoso non passa solo attraverso la raccolta differenziata e lo spegnere ...Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - Promuovere la cultura dell’esercizio fisico e prevenire le malattie croniche, incentivando il movimento come "farmaco naturale": è il tema al centro della web conference ...Scaricabile come e-book dal sito dell'Associazione Luciano Tavazza, un agile saggio sull’evoluzione del volontariato nei primi venti anni del secondo millennio, con i suoi aspetti di criticità e di no ...