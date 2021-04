La new entry in Grey’s Anatomy 17 rappresenta una prima volta nella storia della serie (Di martedì 6 aprile 2021) L’ennesima new entry in Grey’s Anatomy 17 segna un nuovo traguardo per la serie: per la prima volta entra in scena un medico indigeno, di origini Navajo/Soboba, tra le fila dei nuovi stagisti del Grey Sloan Memorial Hospital. La new entry in Grey’s Anatomy 17 è Robert I. Mesa, che interpreta una delle nuove matricole nella stagione 17, James Chee: l’attore è stato promosso a personaggio ricorrente nel medical dopo aver fatto la sua prima apparizione nel terzo episodio. Si tratta del primo medico indigeno apparso nelle 17 stagioni dello show di Shonda Rhimes, da sempre molto attento all’inclusività del cast. All’inizio della stagione, la new entry in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) L’ennesima newin17 segna un nuovo traguardo per la: per laentra in scena un medico indigeno, di origini Navajo/Soboba, tra le fila dei nuovi stagisti del Grey Sloan Memorial Hospital. La newin17 è Robert I. Mesa, che interpreta una delle nuove matricolestagione 17, James Chee: l’attore è stato promosso a personaggio ricorrente nel medical dopo aver fatto la suaapparizione nel terzo episodio. Si tratta del primo medico indigeno apparso nelle 17 stagioni dello show di Shonda Rhimes, da sempre molto attento all’inclusività del cast. All’iniziostagione, la newin ...

