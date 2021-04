La madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, truffata da un produttore. O c’è dell’altro? (Di martedì 6 aprile 2021) Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, sarebbe stata truffata da un produttore per una cifra complessiva di oltre 330.000 euro. La difesa dell’uomo: “La signora è innamorata di me”. L’inchiesta delle ‘Iene’. Un’assurda vicenda sta interessando la madre di Valeria Marini, l’83enne Gianna Orrù, e un produttore cinematografico di 47 anni, Giuseppe Milazzo Andreani. La L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 6 aprile 2021)di, sarebbe statada unper una cifra complessiva di oltre 330.000 euro. La difesa dell’uomo: “La signora è innamorata di me”. L’inchiesta delle ‘Iene’. Un’assurda vicenda sta interessando ladi, l’83enne, e uncinematografico di 47 anni, Giuseppe Milazzo Andreani. La L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Damianodanny1 : TRUFFA O STORIA SESSO FINITA MALE? SERVIZIO “IENE” SU MADRE VALERIA MARINI CHE DENUNCIATO PRODUTTORE GIUSEPPE… - _DAGOSPIA_ : TRUFFA O STORIA DI SESSO FINITA MALE? IL SERVIZIO DELLE 'IENE' SULLA MADRE DI VALERIA MARINI CHE...… - valeria_frezza : #PasquaCon #SalaLettura Le persone sono affamate d’amore perché sono troppo indaffarate. Oggi nel giorno del Signo… - girladdictedz : RT @quellanoiosa: comunque terribile il modo in cui hanno tagliato fuori i personaggi di Valeria e Klaus. peggio solo i motivi. in che sens… - Valeria_Rm3 : RT @Ri_Ghetto: Mia madre quando non la aiuto con le pulizie di casa #Amici20 -