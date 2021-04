L’1-6 della Juventus contro il Milan di Sacchi – 6 aprile 1997 – VIDEO (Di martedì 6 aprile 2021) Il 6 aprile 1997 la Juventus di Lippi riesce nell’impresa di espugnare San Siro grazie ad uno storico 1-6 contro il Milan di Sacchi La Juventus della stagione 1996-97 è senza dubbio destinata ad essere ricordata come una delle formazioni bianconere più forti di sempre, quasi sicuramente la migliore della gestione di Marcello Lippi nelle sue due esperienze sulla panchina torinese. Pur non riuscendo a vincere la Champions League, la Juventus costruita dal tecnico toscano sapeva distinguersi per classe e potenza fisica, esperienza e saggezza tattica. L’innesto di due giovani talenti come Vieri e Amoruso, peraltro, consentirà alla squadra di primeggiare su tantissime squadre. La stagione Dopo aver conquistato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Il 6ladi Lippi riesce nell’impresa di espugnare San Siro grazie ad uno storico 1-6ildiLastagione 1996-97 è senza dubbio destinata ad essere ricordata come una delle formazioni bianconere più forti di sempre, quasi sicuramente la miglioregestione di Marcello Lippi nelle sue due esperienze sulla panchina torinese. Pur non riuscendo a vincere la Champions League, lacostruita dal tecnico toscano sapeva distinguersi per classe e potenza fisica, esperienza e saggezza tattica. L’innesto di due giovani talenti come Vieri e Amoruso, peraltro, consentirà alla squadra di primeggiare su tantissime squadre. La stagione Dopo aver conquistato ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Oggi si terrà l’udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, in carcere da oltre 14 mesi. Speriamo si… - pisto_gol : Oggi andando alla SSMessa sono passato dal campo di calcio intitolato a Raimondo Vianello. E mi è venuto in mente:… - virginiaraggi : Anche durante questo week end gli agenti della @PLRomaCapitale sono al lavoro per garantire la sicurezza e il rispe… - msantarella : RT @GabriellaGullac: Impegnativo rilanciare l' #Egitto come la 'culla della civiltà' quando è ormai diventato la tomba dei #dirittiumani #… - gieffeci71 : RT @DiegoFusaro: Vi piace l'idea del villaggio della quarantena con container blu? (Repubblica 17.3.2020) -

Ultime Notizie dalla rete : L’1 della Boom di occupati negli Usa, l’America di Biden torna a correre Il Sole 24 ORE